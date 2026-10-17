ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вінниця лишилась без електрики після удару: критична інфраструктура на резервному живленні

08:54 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Вінниця лишилась без електрики після удару: критична інфраструктура на резервному живленні Фото: працівники ДСНС на виклику (ДСНС України)
Додати як бажане джерело в Google

Через російську атаку в ніч на суботу Вінниця лишилась без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Моргунова в Telegram.

За словами міського голови, критична інфраструктура Вінниці працює на резервному живленні через атаку.

"На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі", - написав Моргунов.

Він також повідомив, що у разі вимкнення інтернету, для отримання інформації треба ввімкнути радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

Слід зазначити, звечора п'ятниці Повітряні Сили неодноразово попереджали про рух реактивних дронів в Вінницькій області, яка насправді нечасто попадає під обстріл.

Нагадаємо, 2 жовтня окупанти атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці. Життя співробітників вдалося зберегти, оскільки після тривоги сталася оперативна евакуація.

Раніше у Вінниці виникли проблеми з водопостачанням після аварійного знеструмлення головної водопровідної станції, яке сталось в результаті атаки росіян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вінниця Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів