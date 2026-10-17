Вінниця лишилась без електрики після удару: критична інфраструктура на резервному живленні
Через російську атаку в ніч на суботу Вінниця лишилась без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Сергія Моргунова в Telegram.
За словами міського голови, критична інфраструктура Вінниці працює на резервному живленні через атаку.
"На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі", - написав Моргунов.
Він також повідомив, що у разі вимкнення інтернету, для отримання інформації треба ввімкнути радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.
Слід зазначити, звечора п'ятниці Повітряні Сили неодноразово попереджали про рух реактивних дронів в Вінницькій області, яка насправді нечасто попадає під обстріл.
Нагадаємо, 2 жовтня окупанти атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці. Життя співробітників вдалося зберегти, оскільки після тривоги сталася оперативна евакуація.
Раніше у Вінниці виникли проблеми з водопостачанням після аварійного знеструмлення головної водопровідної станції, яке сталось в результаті атаки росіян.