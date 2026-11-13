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РФ атаковала Винницу: ранены женщины, повреждены дома и детсад

06:11 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Винницу: ранены женщины, повреждены дома и детсад Фото: на местах работают службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Российские оккупанты в ночь на 13 ноября атаковали Винницу дронами. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения домов и пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной и канал городского головы Винницы Сергей Моргунов.

Этой ночью примерно в 01:38 в ОВА проинформировали, что в Виннице в результате российской атаки были повреждены частные жилые дома. В тот момент было известно, что пострадал один человек.

Однако уже в 03:20 мэр Сергей Моргунов уточнил, что пострадали две женщины и их уже доставили в больницы, где оказывают медицинскую помощь. В то же время, последствия обстрела более масштабны.

"Горел жилой дом. Есть повреждения взрывной волной других частных домов, многоквартирных домов и детсада. На местах работают службы", - написал Сергей Моргунов.

Обстрелы Винницы

Напомним, в ночь на 25 октября россияне тоже атаковали дронами Винницу и область. В результате атаки были повреждены гражданский промышленный объект, а также из-за удара по энергообъекту были отключения света.

Позже в тот же день враг снова атаковал Винницу. Россияне попали беспилотником по жилой пятиэтажке, из-за чего пострадали шесть человек.

Также мы писали, что в ночь на 17 октября Винница тоже подверглась ударам. Из-за обстрела город остался без света, а электротранспорт прекратил движение.

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