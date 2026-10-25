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Росія вдарила дроном по п’ятиповерхівці у Вінниці, є постраждалі

08:56 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія вдарила дроном по п’ятиповерхівці у Вінниці, є постраждалі Ілюстративне фото: Росія вдарила дроном по п’ятиповерхівці у Вінниці (ДСНС)
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Під ранок 25 жовтня російські війська вдарили безпілотником по житловій п’ятиповерхівці у Вінниці. Потсраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

За її словами, внаслідок влучання є руйнування між другим і третім поверхами. Повністю знищено чотири квартири, пошкоджені припарковані поруч автівки.

Шестеро людей постраждали. Одна людина госпіталізована.

Внаслідок масованої атаки в області також є руйнування об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені приватні домоволодіння.

Усі осередки загоряння ліквідовані. Рятувальники продовжують розбір завалів. На місці залучені понад 60 надзвичайників та 14 одиниць техніки.

Також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. Звідти евакуювали 15 підопічних.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження та частковий блекаут.

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