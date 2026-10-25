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РФ атакувала Вінничину: під ударом промисловість, в обласному центрі блекаут

05:35 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Вінничину: під ударом промисловість, в обласному центрі блекаут Фото: рятувальники та усі відповідальні служби працюють на місці події (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч на 25 жовтня атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження та частковий блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

"Наразі внаслідок атаки ворога є пошкодження цивільного промислового обʼєкта та приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні о 04:42.

Наталія Заболотна додала, що рятувальники та усі відповідальні служби працюють на місці події.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі на Вінницю неодноразово летіли реактивні дрони і в місті було чути вибухи. Зранку місцеві пабліки, зокрема Telegram "Новини Вінниця 20 хвилин" повідомив, що у декілька районах міста зникло світло.

Тут варто додати, що ввечері 24 жовтня Вінницька область теж була під атакою дронів, і ворог атакував безпосередньо енергетичні об'єкти регіону. Внаслідок атаки були відключення світла.

"Влучання по енергообʼєкту призвело до аварійного відключення енергопостачання в одному з районів Вінниччини... Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням енергопостачання", - писала Наталія Заболотна.

Інші обстріли

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Вінниця також залишилася без світла через атаку Росії. У зв'язку із ситуацією в місті не працював електротранспорт.

Також ми писали, що в ніч проти 18 жовтня у Вінницькій області були зруйновані об'єкти критичної інфраструктури. Через це в області сталися аварійні відключення світла.

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