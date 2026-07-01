РФ атакувала Україну різними видами ракет і дронів: скільки цілей знешкодила ППО

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 30 червня.

Цього разу Росія застосувала:

балістичну ракету "Іскандер-М" (пуск здійснювався з Криму);

керовану авіаційну ракету Х-59 (летіла із акваторії Чорного моря);

151 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія"(із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське - ТОТ АР Крим).

До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - наголошують в ПС ЗСУ.

Також відомо про влучання 17 ударних дронів на 16 локаціях і падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Інформація щодо падіння балістичної ракети наразі з'ясовується. Про можливі руйнування та постраждалих жодних даних наразі немає.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликають оборонці неба.