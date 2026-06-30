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РФ дроном атакувала електровоз на Дніпровщині: можливі затримки поїздів

22:35 30.06.2026 Вт
1 хв
Завдяки оперативним діям залізничників вдалося уникнути жертв
aimg Марія Науменко
РФ дроном атакувала електровоз на Дніпровщині: можливі затримки поїздів Фото: електровоз, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російського дрона на Дніпровщині (t.me/UkrzalInfo)
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Електровоз на Дніпровщині опинився під ударом російського безпілотника. Через атаку можливі зміни в русі приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як розповіли в компанії, моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду. Після цього поїзд оперативно зупинили, а залізничники перейшли в укриття.

Унаслідок удару люди не постраждали.

Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень, яких зазнав електровоз.

В "Укрзалізниці" також попередили, що через інцидент можливі затримки та зміни в графіку руху окремих приміських поїздів.

"Продовжуємо уважно стежити за загрозами з неба та продовжуємо рух", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня російські війська атакували дронами "Шахед" залізничну інфраструктуру Сумської області.

Під удар потрапили станції, вокзали, пости електросигналізації та підстанції. Унаслідок атаки загинула операторка однієї із залізничних станцій, ще одна працівниця дістала важкі поранення.

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Укрзалізниця Дніпропетровська область Російська Федерація Дрони
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