РФ атаковала Украину разными видами ракет и дронов: сколько целей обезвредила ПВО

Новая вражеская атака началась в 18:00 30 июня.

В этот раз Россия применила:

баллистическую ракету "Искандер-М" (пуск производился из Крыма);

управляемую авиационную ракету Х-59 (летела из акватории Черного моря);

151 ударный БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" (по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ., ВОТ Донецкой обл.; Гвардейское - ВОТ АР Крым).

К уничтожению вражеских целей были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", - отмечают в ПС ВСУ.

Также известно о попадании 17 ударных дронов на 16 локациях и падении сбитых (обломки) на 4 локациях.

Информация о падении баллистической ракеты уточняется. О возможных разрушениях и пострадавших пока нет данных.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывают защитники неба.