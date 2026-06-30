Удар по "Дарниці": чи буде дефіцит ліків і які збитки понесла компанія

Фармацевтична компанія "Дарниця" продовжує роботу в штатному режимі та повністю забезпечує ринок лікарськими засобами після нещодавнього ворожого удару. Інформація про можливий дефіцит медикаментів в Україні є недостовірною.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Дарниці".

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Фейки про дефіцит : "Дарниця" спростувала чутки про брак ліків та закликала не вірити анонімним паблікам у соцмережах.

: "Дарниця" спростувала чутки про брак ліків та закликала не вірити анонімним паблікам у соцмережах. Сума збитків : матеріальні втрати компанії від ворожого обстрілу попередньо оцінюють у десятки мільйонів гривень.

: матеріальні втрати компанії від ворожого обстрілу попередньо оцінюють у десятки мільйонів гривень. Статус виробництва : завод працює в штатному режимі, випуск та відвантаження медикаментів не припинялися ні на день.

: завод працює в штатному режимі, випуск та відвантаження медикаментів не припинялися ні на день. Відсутність жертв : серед персоналу фармацевтичного підприємства внаслідок нічної атаки немає загиблих чи поранених.

: серед персоналу фармацевтичного підприємства внаслідок нічної атаки немає загиблих чи поранених. Режим таємності: у компанії відмовляються коментувати характер пошкоджень з міркувань безпеки та захисту інфраструктури.

Спростування фейків про дефіцит

Після атаки у соцмережах почали ширитися повідомлення з посиланням нібито на саму компанію про те, що через наслідки атаки український ринок може зіткнутися з браком медикаментів.

У пресслужбі виробника закликали не довіряти анонімним джерелам та запевнили, що жодних збоїв у постачанні немає.

"Ми продовжуємо виробляти лікарські засоби, не зупиняли виробництво. Так само продовжуємо поставляти ліки як для українців, так і працюємо на експорт. Дефіциту ліків не буде", – заявили в компанії.

Водночас стали відомі перші фінансові наслідки ворожого обстрілу для підприємства. За попередніми підрахунками, збитки компанії внаслідок нічної атаки становлять десятки мільйонів гривень. Про це в коментарі LIGA.net повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.

Безпека понад усе

В пресслужбі відмовилися розповісти про плани щодо диверсифікації виробничих потужностей чи подальші кроки у сфері міжнародної адвокації. Там наголосили, що під час війни надмірна деталізація таких процесів несе прямі безпекові ризики.

"Чим менше знає ворог, тим краще. Ми всі розуміємо, що українські джерела інформації активно моніторяться. Вага безпеки зараз набагато більша, ніж потреба в інформації за цим треком", – резюмували представники компанії.

Нагадаємо, раніше Катерина Загорій підтвердила факт ворожої атаки на підприємство, додавши, що з персоналу заводу ніхто не постраждав. Вона також підкреслила, що компанія свідомо утримуватиметься від публічних коментарів щодо масштабів руйнувань з міркувань безпеки.

Які ліки виробляє "Дарниця"

Портфель компанії включає сотні найменувань лікарських засобів у різних формах (таблетки, ампули, краплі, гелі). Серед найбільш упізнаваних та популярних препаратів виробника на українському ринку:

"Цитрамон-Дарниця" – засіб від головного болю;

"Каптопрес-Дарниця" – комбінований препарат для зниження артеріального тиску у пацієнтів із гіпертонією;

"Валідол-Дарниця" та "Анальгін-Дарниця" – класичні безрецептурні препарати першої необхідності;

"Мефенамінка", "Парацетамол-Дарниця" та "Ібупрофен-Дарниця" – базові жарознижувальні та протизапальні засоби;

"Септефрил-Дарниця" – один із найпоширеніших антисептиків для лікування болю в горлі;

"Офлокаїн-Дарниця" – мазь для лікування та загоєння ран;

"Медихронал-Дарниця" – засіб для зняття симптомів алкогольної інтоксикації.

Фармацевтична компанія "Дарниця" є одним із найбільших виробників лікарських засобів в Україні. Компанія забезпечує медикаментами як внутрішній госпітальний та роздрібний ринки, так і експортує продукцію до десятків країн світу.