РФ атакувала Україну різними видами дронів: скільки знешкодила ППО

Нова атака противника розпочалася ще о 18:00 26 липня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

Окрім того, ПС ЗСУ підтвердили влучання 21 ударного дрона на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки - ред.) на 7 локаціях.

Захисники неба також попередили, що ворожа атака триває досі, а в повітряному просторі знаходяться російські безпілотники.

"Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали воїни.