RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала Украину разными видами дронов: сколько обезвредила ПВО

08:36 27.07.2026 Пн
2 мин
Воздушные силы ВСУ озвучили украинцам важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Фото: Воздушная атака врага продолжается (Getty Images)

Минувшей ночью российские захватчики запустили по Украине 147 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая атака противника началась еще в 18:00 26 июля.

В этот раз российские дроны летели по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, ПС ВСУ подтвердили попадание 21 ударного дрона на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки - ред.) на 7 локациях.

Защитники неба также предупредили, что вражеская атака продолжается, а в воздушном пространстве находятся российские беспилотники.

"Соблюдайте правила безопасности!", - призвали воины.

Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, какие города атаковала Россия минувшей ночью. Стало известно о первых последствиях вражеских ударов.

Кроме того, недавно Зеленский рассказал о дефиците ракет для ПВО и объяснил, почему ситуация существенно ухудшилась.

Также мы писали, что президент уже пообещал новые назначения для защиты неба.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против УкраиныАтака дроновПВО