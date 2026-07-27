РФ атаковала Украину разными видами дронов: сколько обезвредила ПВО

Новая атака противника началась еще в 18:00 26 июля.

В этот раз российские дроны летели по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, ПС ВСУ подтвердили попадание 21 ударного дрона на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки - ред.) на 7 локациях.

Защитники неба также предупредили, что вражеская атака продолжается, а в воздушном пространстве находятся российские беспилотники.

"Соблюдайте правила безопасности!", - призвали воины.