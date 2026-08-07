РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова ворожа атака розпочался ще о 18:00 06 серпня.

Цього разу на різні регіони України летіли:

дрони типу Shahed (в т.ч. реактивні);

"Гербера";

"Італмас";

дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі цілі здійснювали атаку із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряної атаки ворога були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Окрім того, Повітряні силм ЗСУ підтвердили влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликають українські захисники.