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РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів

08:55 07.08.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих безпілотників все ж вдалося знешкодити?
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів Фото: Більшість дронів РФ знову не дібралися до своїх цілей (mvs.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 147 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова ворожа атака розпочался ще о 18:00 06 серпня.

Цього разу на різні регіони України летіли:

  • дрони типу Shahed (в т.ч. реактивні);
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі цілі здійснювали атаку із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряної атаки ворога були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Окрім того, Повітряні силм ЗСУ підтвердили влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликають українські захисники.

Раніше РБК-Україна розповідало, як Трамп відреагував на прохання Зеленського надати Україні ракети для ППО.

Також ми писали, коли українська Freyja може почати збивати балістику.

Окрім того, дізнайтеся нові цікаві подробиці про українську протиповітряну оборону в матеріалі РБК-Україна "Україна розробляє комплекс ППО Freya: що відомо про доступний аналог Patriot".

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