РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 06 августа.

В этот раз на разные регионы Украины летели:

дроны типа Shahed (в т.ч. реактивные);

"Гербера";

"Италмас";

дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские цели осуществляли атаку по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки врага были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 29 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призывают украинские защитники.