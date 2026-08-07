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РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов

08:55 07.08.2026 Пт
2 мин
Сколько вражеских беспилотников все-таки удалось обезвредить?
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов Фото: Большинство дронов РФ снова не добрались до своих целей (mvs.gov.ua)
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Минувшей ночью российские захватчики запустили по Украине 147 беспилотников разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 06 августа.

В этот раз на разные регионы Украины летели:

  • дроны типа Shahed (в т.ч. реактивные);
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские цели осуществляли атаку по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки врага были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 29 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призывают украинские защитники.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как Трамп отреагировал на просьбу Зеленского предоставить Украине ракеты для ПВО.

Также мы писали, когда украинская Freyja может начать сбивать баллистику.

Кроме того, узнайте новые интересные подробности об украинской противовоздушной обороне в материале РБК-Украина "Украина разрабатывает комплекс ПВО Freya: что известно о доступном аналоге Patriot".

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