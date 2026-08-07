РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
Минувшей ночью российские захватчики запустили по Украине 147 беспилотников разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 06 августа.
В этот раз на разные регионы Украины летели:
- дроны типа Shahed (в т.ч. реактивные);
- "Гербера";
- "Италмас";
- дроны-имитаторы типа "Пародия".
Вражеские цели осуществляли атаку по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К отражению воздушной атаки врага были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 29 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призывают украинские защитники.
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