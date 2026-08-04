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Коли Freyja почне збивати балістику: у Fire Point розкрили терміни

16:28 04.08.2026 Вт
2 хв
Проєкт має зменшити залежність України від дорогих ракет Patriot
aimg Марія Науменко
Коли Freyja почне збивати балістику: у Fire Point розкрили терміни Фото: Україна розробляє комплекс ППО Freya (скрін відео)
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Українська компанія Fire Point назвала терміни першого перехоплення балістичної ракети в межах проєкту Freyja та розповіла, на якому етапі перебуває розробка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коли очікують перше перехоплення

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех повідомила, що компанія планує здійснити перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини 2027 року.

За її словами, до проєкту вже приєдналися 13 європейських промислових партнерів, а майже всі ключові домовленості вже досягнуті.

На якому етапі перебуває Freyja

Fire Point інтегрує власний перехоплювач FP7.X із системами наведення та радіолокаційними станціями, які постачають європейські компанії.

"Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому і водночас найскладнішому етапі остаточного складання всіх компонентів разом із радіолокаційними станціями спостереження, радіолокаційними станціями стеження та голівками самонаведення", - сказала Терех.

Над командним центром системи працює норвезька компанія Kongsberg, а німецька Diehl Defence підтвердила переговори щодо постачання систем наведення.

Чим новий перехоплювач відрізнятиметься від Patriot

У Fire Point розраховують, що вартість одного перехоплювача не перевищуватиме 1 млн євро, що становить приблизно від чверті до шостої частини вартості ракети для американського комплексу Patriot.

За словами Терех, компанія намагається реалізувати програму, яка зазвичай триває десятиліттями, лише за кілька років. Наразі вже проведено щонайменше п'ять випробувань перехоплювальної ракети.

Розробники також зазначають, що архітектура Freyja буде відкритою, що дозволить за потреби замінювати окремі компоненти різних виробників без зміни всієї системи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав розвиток проєкту Freyja одним із пріоритетів для українських дипломатів. За його словами, система може стати спільною антибалістичною платформою для Європи.

Водночас Зеленський попередив, що Росія намагатиметься завадити реалізації проєкту та "вкинути якусь гадость", щоб затягнути об'єднання партнерів.

Докладніше про проєкт Freyja, його можливості та технічні характеристики читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна розробляє комплекс ППО Freya: що відомо про доступний аналог Patriot".

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