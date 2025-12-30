ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: есть попадания в пяти локациях

Украина, Вторник 30 декабря 2025 09:49
UA EN RU
РФ атаковала Украину ракетами и дронами: есть попадания в пяти локациях Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 30 декабря российские войска совершили комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:00 29 декабря противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ. Кроме того, россияне атаковали 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и дронами других типов.

Запуски осуществлялись с направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского и Чауды на ВОТ АР Крым. Около 40 беспилотников были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силами ПВО сбита или подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и восьми ударных дронов на пяти локациях.

Обстрел 30 декабря

Этой ночью российские войска нанесли удар по Запорожью, там пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор, экстренные службы продолжают работу на местах.

Кроме этого в результате российских обстрелов в Черниговской области поврежден важный энергетический объект. В частности, из-за отсутствия напряжения в электросети, вызванного вражескими ударами, "Укрзализныця" временно ограничила движение отдельных пригородных поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну