РФ атакувала Україну ракетами та дронами: більшість цілей збили в Одеській області

Обстріл Одеси

Ввечері 14 листопада окупанти вчергове атакували Одесу та район. Як зазначає місцева влада, у середмісті Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа.

Також пошкоджені багатоповерхівки, близько 30 автомобілів, виникло загоряння на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Крім того, пошкоджений трубопровід.

Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Серед травмованих дев'ятирічний хлопчик. Постраждалий 22-річний хлопець перебуває у важкому стані.

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