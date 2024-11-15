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РФ атаковала Украину ракетами и дронами: большинство целей сбили в Одесской области

Фото: РФ атаковала Украину ракетами и дронами 15 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 15 ноября выпустила по Украине две ракеты и 29 "Шахедов". Большинство целей сбили в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска 29 "Шахедов".

По состоянию на 8:30 силы противовоздушной обороны уничтожили одну ракету и 25 дронов.

Большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Следует добавить, утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо восемь бомбардировщиков Ту-95МС. Мониторинговые группы сообщают о возможных пусках ракет, но предполагается, что это могли быть имитационные пуски.

 

Обстрел Одессы

Вечером 14 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Одессу и район. Как отмечают местные власти, в центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, произошел пожар.

Также повреждены многоэтажки, около 30 автомобилей, возникло возгорание на территории общественного заведения и двухэтажного дома. Кроме того, поврежден трубопровод.

В результате атаки погибла 35-летняя женщина. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек. Среди травмированных девятилетний мальчик. Пострадавший 22-летний парень находится в тяжелом состоянии.

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