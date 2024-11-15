РФ атаковала Украину ракетами и дронами: большинство целей сбили в Одесской области

Обстрел Одессы

Вечером 14 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Одессу и район. Как отмечают местные власти, в центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, произошел пожар.

Также повреждены многоэтажки, около 30 автомобилей, возникло возгорание на территории общественного заведения и двухэтажного дома. Кроме того, поврежден трубопровод.

В результате атаки погибла 35-летняя женщина. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек. Среди травмированных девятилетний мальчик. Пострадавший 22-летний парень находится в тяжелом состоянии.

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