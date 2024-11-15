РФ вдарила по Одесі: зруйновано будинок, є загибла та постраждалі

Ввечері, 14 листопада, Російська Федерація здійснила масовану атаку дронами на Одесу та район. Зафіксовано руйнації, є загибла та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Він розповів, що внаслідок вечірньої атаки в середмісті Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, сталося загоряння квартир. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Також через ворожий обстріл було пошкоджено магістральний трубопровід централізованого опалення. У зв'язку з цим у місті тимчасово зупинили котельню, проводяться ремонтні роботи.

"Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля. В закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. Наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси. Тримаємо ситуацію на контролі", - йдеться у повідомленні.

Раніше Кіпер повідомляв, що внаслідок атаки вже відомо про одну загиблу, а станом на 00:49 вже про 8 постраждалих. Серед них - 9-річний хлопчик, який у стані середнього ступеню важкості в лікарні. А також 22-річний хлопець, він перебуває у важкому стані.

"Інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога", - розповів Кіпер.

Він додав, що на місці працюють всі відповідні служби. Зокрема, рятувальники, комунальники та правоохоронці Одеси.