ua en ru
Пт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія підняла у небо 6 бортів Ту-95МС: що відомо

П'ятниця 15 листопада 2024 06:09
UA EN RU
Росія підняла у небо 6 бортів Ту-95МС: що відомо Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 листопада, Росія підняла у небо 6 бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні о 05:57.

У разі ракетної загрози буде повідомлено додатково. Крім того, військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:09 сигнал повітряної тривоги в Україні відсутній. На мапі можно побачити лише Луганську область та Крим, які позначені темно-червоним кольором. Однак умовного "відбою" немає вже протягом багатьох місяців, оскільки ці території окуповані.

Росія підняла у небо 6 бортів Ту-95МС: що відомо

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
DAILY
Володимир Огризко: Для початку переговорів з Росією вона має втратити Крим
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Огризко: Для початку переговорів з Росією вона має втратити Крим