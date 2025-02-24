У Харкові було чути серію вибухів на тлі російської повітряної атаки

У районі міста Харків сьогодні ввечері, 24 лютого, було чути кілька вибухів. Область перебуває під ворожою повітряною атакою.

Військові інформували про ракетну небезпеку для Харківської області о 22:43. Крім того, в Повітряних силах повідомили про фіксацію пусків ворожою тактичною авіацією керованих авіаційних бомб на Харківщину.

За кілька хвилин після цього харківські пабліки писали, що було чути вибух, ймовірно, за межами обласного центру.

О майже об одинадцяту стало відомо про нові вибухи, які було чути в Харкові.

В харківських Telegram-каналах пишуть, що вибухи були досить потужними.

Між тим представники влади наразі не повідомляли про якісь можливі наслідки російської повітряної атаки на Харків.

Російська повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері 24 лютого у низці областей України була оголошена повітряна тривога через дронову атаку з боку російських окупантів.

Також стало відомо про роботу ППО у низці регіонів.

Зокрема, про бойову роботу захисників неба інформували представники столичної влади. Мер Віталій Кличко заявляв, що ППО працює у Дарницькому районі через загрозу ворожих атак із застосуванням "Шахедів".