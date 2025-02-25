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Росіяни попередньо запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95

Вівторок 25 лютого 2025 05:30
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Росіяни попередньо запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 Фото: російські бомбардувальники Ту-95 ймовірно запустили ракети по Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За попереднью інформацією, російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет. Бомбардувальники Ту-95МС випустили цілі з району міста Енгельс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Попередньо 4 літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовська область", - йдеться у повідомленні.

У разі оголошення повітряної тривоги, військові радять людям прямувати в укриття.

Дронова атака Росії

В ніч на 25 лютого російські терористи знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Сумах ворожий БпЛА пошкодив житловий будинок, є постраждалий.

Також загарбники вдарили по місту Дергачі у передмісті Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі серед місцевого населення.

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