Росіяни попередньо запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95

За попереднью інформацією, російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет. Бомбардувальники Ту-95МС випустили цілі з району міста Енгельс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У разі оголошення повітряної тривоги, військові радять людям прямувати в укриття.

Дронова атака Росії

В ніч на 25 лютого російські терористи знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Сумах ворожий БпЛА пошкодив житловий будинок, є постраждалий.

Також загарбники вдарили по місту Дергачі у передмісті Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі серед місцевого населення.

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