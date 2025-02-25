Росіяни попередньо запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95
За попереднью інформацією, російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет. Бомбардувальники Ту-95МС випустили цілі з району міста Енгельс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Попередньо 4 літаки Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовська область", - йдеться у повідомленні.
У разі оголошення повітряної тривоги, військові радять людям прямувати в укриття.
Дронова атака Росії
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