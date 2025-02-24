Росіяни обстріляли Дергачі, пошкоджені будинки і є поранені

Сьогодні ввечері, 24 лютого, зазнало повітряного удару місто Дергачі (Харківського району Харківської області). Через ворожу атаку є поранені, та були пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Чиновник розповів, що російські загарбники атакували населений пункт близько 23:15.

"Близько 23:15 окупанти вдарили по Дергачах. За даними медиків, дві цивільні жінки отримали поранення, їм надали допомогу на місці", - розповів він.

Крім того, поінформував начальник адміністрації, у Дергачах були пошкоджені приватні будинки.

"Профільні служби працюють на місці влучання", - додав чиновник.

Довідково: місто Дергачі розташовано на північ від Харкова (відстань між ними складає всього 16 кілометрів. Населення Дергачів - приблизно 18 тисяч осіб. Площа міста складає близько 19 кілометрів квадратних.