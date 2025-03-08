РФ атакувала Україну "Іскандерами" та майже 150 дронами. Скільки збила ППО

В ніч на 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та десятками дронів з шести напрямків. ППО збила більше половини безпілотників та ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 8 березня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської області, а також 145 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Дрони росіяни запускали із напрямків - Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Чауда.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 9:00 підтверджено збиття крилатої ракети "Іскандер-К" та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів", - додали військові.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
Крім того, 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.
Зокрема, у Богодухові Харківської області окупанти атакували м'ясокомбінат. Кілька людей загинули, ще 7 поранено.
А в Добропіллі через атаку росіян загинули 11 людей, 30 були поранені.
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