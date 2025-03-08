РФ атакувала Україну "Іскандерами" та майже 150 дронами. Скільки збила ППО

"У ніч на 8 березня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської області, а також 145 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Дрони росіяни запускали із напрямків - Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Чауда.

Скільки збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття крилатої ракети "Іскандер-К" та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів", - додали військові.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.