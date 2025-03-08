RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ атаковала Украину "Искандерами" и почти 150 дронами. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила ракету и 79 дронов во время атаки РФ по Украине 8 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и десятками дронов с шести направлений. ПВО сбила более половины беспилотников и ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 8 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской области, а также 145 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны россияне запускали с направлений - Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

Сколько сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие крылатой ракеты "Искандер-К" и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - добавили военные.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, 54 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.

В частности, в Богодухове Харьковской облсти оккупанты атаковали мясокомбинат. Несколько людей погибли, еще 7 ранены.

А в Доброполье из-за атаки россиян погибли 11 людей, 30 были ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаПВОХарьковВойна в УкраинеДрони