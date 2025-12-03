ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни скинули 9 бомб на Слов'янськ: влучили у висотку, серед поранених дві дитини

Україна, Середа 03 грудня 2025 20:03
Росіяни скинули 9 бомб на Слов'янськ: влучили у висотку, серед поранених дві дитини Фото: в результаті ворожого обстрілу постраждали вісім осіб (facebook com Сергій Крук)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 3 грудня, російські окупанти вдарили авіаційними бомбами по Слов'янську. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram та допис Нацполіції.

"Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку", - розповів він.

Філашкін зазначив, що всі постраждалі наразі отримують необхідну медичну допомогу.

Голова ОВА додав, що на Донеччині вже не залишилось безпечних місць, і закликав цивільних осіб своєчасно евакуюватися.

Правоохоронці повідомили, що влучання зафіксовані в кількох районах міста. На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, парамедики поліції, вибухотехніки, патрульна поліція, ДСНС та інші профільні служби.

Фото: наслідки ударів авіабомбами РФ по Слов'янську (t.me/UA_National_Police)

У поліції зазначили, що кількох людей вдалося дістати з-під руїн. Наразі правоохоронці обстежують пошкоджені локації та надають допомогу постраждалим. Рятувальні роботи тривають.

Обстріли України 3 грудня

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Кривому Розі сталося влучання балістичної ракети, попередньо типу Іскандер-М, в адміністративну будівлю міста.

Згідно з попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, розташованих поруч із місцем прильоту. Попередньо поранена одна жінка, її стан не важкий.

Крім того, сьогодні вдень у Харкові пролунав вибух, попередньо, постраждали кілька осіб. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару є двоє постраждалих.

В ніч на 3 грудня росіяни атакували дронами Дніпропетровську область. Під удар ворога потрапила Тернівка Павлоградського району, де загинули двоє чоловіків віком 43 та 50 років. Ще троє людей отримали поранення і були госпіталізовані.

