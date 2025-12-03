Росія вночі запустила по Україні понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 111 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 2 грудня до ранку 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим. Понад 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. Є жертви серед цивільного населення.