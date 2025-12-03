Росія вночі запустила по Україні понад 100 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 3 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 111 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 2 грудня до ранку 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим. Понад 60 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. Є жертви серед цивільного населення.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські війська здійснили чергову атаку по Україні, випустивши 62 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Силам ППО вдалося збити 39 ворожих дронів.
Російська армія вдарила по південних областях України. Під ворожим обстрілом опинився Ізмаїльський район Одеської області.
Ціллю ворога стали енергетичні та цивільні об'єкти - тисячі людей залишились без світла. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Також вчора російська армія атакувала газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування.
Окрім цього напередодні росіяни балістикою вдарили по Дніпру. Спочатку йшлося про чотирьох загиблих та 15 поранених, однак згодом кількість постраждалих збільшилася до 45 осіб.