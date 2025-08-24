UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у десяти локаціях влучання

Фото: РФ випустила по Україні 72 дрона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та десятками ударних безпілотників. Частину цілей вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як повідомили в Повітряних силах, ворог випустив ракету "Іскандер-М" із району Таганрога та 72 ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з території Росії - з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8:30 збито або подавлено 48 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовані влучання ракети та 24 безпілотників у 10 локаціях.

Нагадаємо, що вночі 24 серпня, в українському місті Суми пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських ударних дронів типу "Шахед".

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, наслідки атак на місто з’ясовуються.

Крім того, вчора на Синельниківщині російський дрон атакував мікроавтобус, який рухався трасою.

Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяППО