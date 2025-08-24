РФ атаковала Украину дронами и баллистикой: в десяти локациях попадания

В ночь на 24 августа российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и десятками ударных беспилотников. Часть целей удалось сбить силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как сообщили в Воздушных силах, враг выпустил ракету "Искандер-М" из района Таганрога и 72 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы с территории России - с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и беспилотных систем Сил обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 8:30 сбито или подавлено 48 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.
В то же время зафиксированы попадания ракеты и 24 беспилотников в 10 локациях.
Напомним, что ночью 24 августа, в украинском городе Сумы прогремели взрывы. Регион находился под атакой российских ударных дронов типа "Шахед".
По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, последствия атак на город выясняются.
Кроме того, вчера на Синельниковщине российский дрон атаковал микроавтобус, который двигался по трассе.
В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.