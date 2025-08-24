РФ атаковала Украину дронами и баллистикой: в десяти локациях попадания

Как сообщили в Воздушных силах, враг выпустил ракету "Искандер-М" из района Таганрога и 72 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы с территории России - с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и беспилотных систем Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30 сбито или подавлено 48 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

В то же время зафиксированы попадания ракеты и 24 беспилотников в 10 локациях.