РФ атакувала Україну дронами, "Іскандером" і не тільки. Як відпрацювала ППО

Обстріли Харкова та Ізмаїлу

Російські війська в ніч проти 24 липня знову атакували Україну.

Зокрема, у Харкові лунали вибухи. Повідомлялося про обстріл міста. Вже пізніше стало відомо про одну жертву через обстріл Харкова.

Під ударом РФ був і Ізмаїл Одеської області. Окупанти атакували порт та багатоповерхівку в Ізмаїлі, троє людей постраждали.

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