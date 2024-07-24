РФ атакувала Україну дронами, "Іскандером" і не тільки. Як відпрацювала ППО

Російські війська атакували Україну дронами та ракетами в ніч проти 24 липня. ППО збила 17 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
У ніч на 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківській області. Як розповів Олещук загарбники аткували область балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Їх ворог запускав із Бєлгородської області (Росія).
Також РФ атакувала південь країни ударними БПЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.
"Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника", - додав генерал.
Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість - в Одеській області.
Крім того, протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10".
Російські війська в ніч проти 24 липня знову атакували Україну.
Зокрема, у Харкові лунали вибухи. Повідомлялося про обстріл міста. Вже пізніше стало відомо про одну жертву через обстріл Харкова.
Під ударом РФ був і Ізмаїл Одеської області. Окупанти атакували порт та багатоповерхівку в Ізмаїлі, троє людей постраждали.
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