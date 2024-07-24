RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ атаковала Украину дронами, "Искандером" и не только. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 17 дронов РФ во время атаки 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 24 июля. ПВО сбила 17 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Харьковская область: удар "Искандером" и не только

В ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Как рассказал Олещук, захватчики атаковали область баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Их враг запускал из Белгородской области (Россия).

Атака дронами на юге

Также РФ атаковала юг страны ударными БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

"Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника", - добавил генерал.

Работа ПВО

Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ. В результате противовоздушного боя сбиты 17 вражеских БПЛА. Большинство - в Одесской области.

Обстрелы Харькова и Измаила

Российские войска в ночь на 24 июля снова атаковали Украину.

В частности, в Харькове гремели взрывы. Сообщалось про обстрел города. Уже позже стало известно об одной жертве из-за обстрела Харькова.

Под ударом РФ находился и Измаил Одесской области. Оккупанты атаковали порт и многоэтажку в Измаиле, трое людей пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаИзмаилПВОХарьковВойна в УкраинеДрони