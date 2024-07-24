РФ атаковала Украину дронами, "Искандером" и не только. Как отработала ПВО

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 24 июля. ПВО сбила 17 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
В ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Как рассказал Олещук, захватчики атаковали область баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Их враг запускал из Белгородской области (Россия).
Также РФ атаковала юг страны ударными БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.
"Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника", - добавил генерал.
Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ. В результате противовоздушного боя сбиты 17 вражеских БПЛА. Большинство - в Одесской области.
Российские войска в ночь на 24 июля снова атаковали Украину.
В частности, в Харькове гремели взрывы. Сообщалось про обстрел города. Уже позже стало известно об одной жертве из-за обстрела Харькова.
Под ударом РФ находился и Измаил Одесской области. Оккупанты атаковали порт и многоэтажку в Измаиле, трое людей пострадали.
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