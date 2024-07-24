РФ атаковала Украину дронами, "Искандером" и не только. Как отработала ПВО

Харьковская область: удар "Искандером" и не только

В ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Как рассказал Олещук, захватчики атаковали область баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Их враг запускал из Белгородской области (Россия).

Атака дронами на юге

Также РФ атаковала юг страны ударными БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

"Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника", - добавил генерал.

Работа ПВО

Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ. В результате противовоздушного боя сбиты 17 вражеских БПЛА. Большинство - в Одесской области.