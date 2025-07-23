РФ атакувала Україну з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Дроновий обстріл України 23 липня

ЦІєї ночі внаслідок атаки дронів-камікадзе "Шахед" у Кривому Розі пролунали вибухи. Постраждали житлові будинки та об’єкти промисловості, зафіксовані пожежі й руйнування.

У місті Суми частина жителів залишилась без світла через влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, після ворожої атаки дронів у Харківській області сталася пожежа на одному з ринків, про що повідомили в ДСНС.

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