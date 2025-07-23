UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ атакувала Україну з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 71 дрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 23 липня Росія здійснила черговий удар по Україні з використанням 71 безпілотника. Ворог атакував з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За даними військових, Росія атакувала Україну 71 ударним дроном типу Shahed та безпілотниками-імітаціями з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (окупований Крим).

Під удар потрапили чотири області: Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська.

Що вдалося зробити силам ППО:

  • 27 ворожих дронів збито або подавлено засобами протиповітряної оборони;
  • ще 18 безпілотників були подавлені або втратили орієнтацію під впливом систем радіоелектронної боротьби.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Дроновий обстріл України 23 липня

ЦІєї ночі внаслідок атаки дронів-камікадзе "Шахед" у Кривому Розі пролунали вибухи. Постраждали житлові будинки та об’єкти промисловості, зафіксовані пожежі й руйнування.

У місті Суми частина жителів залишилась без світла через влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, після ворожої атаки дронів у Харківській області сталася пожежа на одному з ринків, про що повідомили в ДСНС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в Україні