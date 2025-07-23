РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО

Дроновый обстрел Украины 23 июля

Этой ночью в результате атаки дронов-камикадзе "Шахед" в Кривом Роге прогремели взрывы. Пострадали жилые дома и объекты промышленности, зафиксированы пожары и разрушения.

В городе Сумы часть жителей осталась без света из-за попадания в объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, после вражеской атаки дронов в Харьковской области произошел пожар на одном из рынков, о чем сообщили в ГСЧС.

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