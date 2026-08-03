РФ атакувала Україну 181-м дроном: скільки знешкодила ППО

Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 2-го серпня.

Цього разу російські безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ та безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Окрім того, ПС ЗСУ підтвердили влучання 14 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українські захисники.