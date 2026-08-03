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РФ атакувала Україну 181-м дроном: скільки знешкодила ППО

08:21 03.08.2026 Пн
2 хв
Повітряні сили ЗСУ підтвердили нові "прильоти"
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО успішно знешкодила більшість ворожих цілей (Getty Images)

Минулої ночі російські загарбники скерували на Україну 181 ударний БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 2-го серпня.

Цього разу російські безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Окрім того, ПС ЗСУ підтвердили влучання 14 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українські захисники.

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