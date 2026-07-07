РФ атакувала Україну 123 дронами: скільки цілей знешкодила ППО

Для нової атаки на Україну РФ застосувала:

Shahed (у тому числі реактивні);

"Гербера";

"Італмас";

дрони-імітатори "Пародія".

Ворожі безпілотники летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово – рф, Донецьк – ТОТ, Чауда – ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 108 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано:

влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях;

падіння уламків збитих БпЛА на 5 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака ворога досі триває - у повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.