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РФ атаковала Украину 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

09:10 07.07.2026 Вт
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается до сих пор
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО обезвредила большинство российских целей (mod.gov.ua)

Минувшей ночью Россия совершала воздушное нападение на Украину 123 ударными дронами. Силы ПВО успешно обезвредили 108 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Для новой атаки на Украину РФ применила:

  • Shahed (в том числе реактивные);
  • "Герберо";
  • "Италмас";
  • дроны-имитаторы "Пародия".

Вражеские беспилотники летели с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово - РФ, Донецк - ВОТ, Чауда - ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, силы ПВО уничтожили или подавили 108 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано:

  • попадания 12 ударных дронов на 10 локациях;
  • падение отломков сбитых БпЛА на 5 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака врага продолжается - в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что количество жертв российской атаки на Киев 6 июля вновь возросло.

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что враг убил целую семью в столице.

Также мы сообщали, что украинская ПВО не смогла перехватить ни одну баллистическую ракету во время массированной атаки РФ 6 июля.

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