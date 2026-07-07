РФ атаковала Украину 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

Для новой атаки на Украину РФ применила:

Shahed (в том числе реактивные);

"Герберо";

"Италмас";

дроны-имитаторы "Пародия".

Вражеские беспилотники летели с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово - РФ, Донецк - ВОТ, Чауда - ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, силы ПВО уничтожили или подавили 108 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано:

попадания 12 ударных дронов на 10 локациях;

падение отломков сбитых БпЛА на 5 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака врага продолжается - в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.