Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 19 людей

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У Києві зросла кількість загиблих унаслідок російського удару в ніч на 6 липня - до 19 осіб. У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Що відомо станом на зараз Протягом ночі у Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів ще три тіла загиблих. Загальна кількість жертв нічної атаки зросла до 19 осіб. Роботи з розбору завалів тривають. Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе. У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі під завалами зруйнованого будинку, за попередніми даними, могли залишатися близько десяти людей.