РФ атакувала цивільне судно у Чорному морі, загинув капітан

Там офіційно підтвердили, що внаслідок нового ворожого удару є загиблий та кілька постраждалих.

"Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення", - йдеться в заяві.

Окрім того, вказано, що інформація щодо стану судна після атаки РФ наразі з'ясовується.

"Висловлюємо співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - додала пресслужба "Адміністрації морських портів України".

Там також звернули увагу світу на те, що Росія не припиняє атак на українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна. Це становить серйозну загрозу як для людей, так і для міжнародного судноплавства у Чорному морі.

"Очікуємо належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів", - йдеться в заяві.

На нову російську атаку також відреагував глава Одеської ОДА Олег Кіпер. Він підтвердив загибель капітана судна, а також поранення ще трьох членів екіпажу.

"Свідомі російські атаки на українські порти та цивільні торговельні судна вкотре підтверджують, що країна-агресор грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, створюючи загрозу для життя людей і безпеки міжнародного судноплавства", - написав Кіпер.