Туреччина закликала Україну та Росію оголосити мораторій на удари у Чорному морі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара закликала Україну та Росію ввести мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Temps .

"Конфлікт поширився по всьому Чорному морю. Спочатку вони атакували порти і військові судна. Тепер же вони атакують усі торгові судна без розбору... страждають також судна, які належать туркам або пливуть під турецьким прапором", - сказав Фідан.

За його словами, у зв'язку із відновленням атак Туреччина "закликала до створення механізму для оголошення мораторію".

Що ще відомо

Нагадаємо, що протягом останніх тижнів і місяців обмін ударами між Україною та Росією суттєво посилився. Зокрема, атаки в Чорному морі фактично призвели до морської блокади.

До речі, сьогодні джерела Bloomberg повідомили, що Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною цього став сплеск атак.

При цьому судна, що прямують до інших пунктів призначення, судячи з усього, не постраждали. Згідно з даними моніторингу суден, у суботу через протоку Дарданелли в північному напрямку продовжували рухатися судна, що прямували до болгарських, румунських та грузинських портів.

Також ми писали, що, за даними Bloomberg, Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських танкерах та об’єктах інфраструктури в Чорному морі, які мають критичне значення для експорту казахстанської нафти.