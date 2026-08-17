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У Чорному морі атакували судно Греції з російською нафтою, - Bloomberg

21:20 17.08.2026 Пн
2 хв
Танкер потрапив під атаку після завантаження нафти біля Новоросійська
aimg Марія Науменко
У Чорному морі атакували судно Греції з російською нафтою, - Bloomberg Фото: нафтовий танкер (Getty Images)
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Грецький танкер Skiros зазнав нападу в Чорному морі після завантаження партії російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, інцидент стався в неділю, 16 серпян, неподалік від термінала. Судно класу Suezmax Skiros може перевозити близько 1 млн барелів нафти.

КТК переважно використовується для експорту казахстанської нафти, однак цього разу танкер завантажив саме російську партію.

Компанія з Афін, яка вказана в системі Equasis як оператор Skiros, заявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а забруднення не сталося. Від подальших коментарів компанія відмовилася.

Це перша атака на судно, яке заходило до термінала КТК, після майже тритижневої паузи. Минулого місяця серія атак безпілотників уже призводила до перебоїв із завантаженням нафти та скорочення видобутку на казахстанських родовищах.

КТК є одним із ключових маршрутів експорту казахстанської нафти. Нещодавно через нього проходило майже 2% світових поставок нафти.

Раніше цього місяця Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК та судна, які перевозять неросійські вантажі й прямують до термінала.

Водночас ця домовленість не поширюється на судна з російською нафтою або ті, що перебувають під українськими санкціями.

Попередня серія атак на танкери у Чорному морі вже поставила під загрозу експорт казахстанської нафти через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Через ризики для судноплавства Казахстан був змушений призупинити постачання нафти до термінала.

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