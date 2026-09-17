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РФ атаковала гражданское судно в Черном море, погиб капитан

11:47 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россия не перестает терроризировать гражданское судоходство в Черном море (Getty Images)

17 сентября российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, которе направлялось в один из украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГП "Администрация морских портов Украины".

Там официально подтвердили, что в результате нового вражеского удара есть погибший и несколько пострадавших.

"В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения", - сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что информация о состоянии судна после атаки РФ сейчас выясняется.

"Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила пресс-служба "Администрации морских портов Украины".

Там также обратили внимание мира на то, что Россия не прекращает атаки на украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда. Это представляет серьезную угрозу как для людей, так и для международного судоходства в Черном море.

"Ожидаем должной реакции международного сообщества и последующих скоординированных действий по усилению защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов", - сказано в заявлении.

На новую российскую атаку также отреагировал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он подтвердил гибель капитана судна, а также ранение еще троих членов экипажа.

"Сознательные российские атаки на украинские порты и гражданские торговые суда еще раз подтверждают, что страна-агрессор грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, создавая угрозу жизни людей и безопасности международного судоходства", - написал Кипер.

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