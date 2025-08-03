РФ атакувала Сумщину дронами з бойовими частинами: пошкоджені 16 будинків

Сьогодні російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

Під атаку потрапило село в Путивльській громаді, повідомила місцева влада. За попередніми даними, окупанти застосували безпілотник, споряджений бойовими частинами - ймовірно, з двома ракетами. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків. Фото: Атака РФ на Сумщину (t.me/grigorov_oleg) У домівках вибиті вікна, частково зруйновані покрівлі, також пошкоджено кілька одиниць транспорту. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Григоров подякував екстреним службам за оперативну роботу й повідомила, що триває відновлення та допомога постраждалим мешканцям.