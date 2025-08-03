ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ атакувала Сумщину дронами з бойовими частинами: пошкоджені 16 будинків

Неділя 03 серпня 2025 14:08
UA EN RU
РФ атакувала Сумщину дронами з бойовими частинами: пошкоджені 16 будинків Фото: Російський ударний БпЛА атакував Суми (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

Під атаку потрапило село в Путивльській громаді, повідомила місцева влада.

За попередніми даними, окупанти застосували безпілотник, споряджений бойовими частинами - ймовірно, з двома ракетами.

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків.

Фото: Атака РФ на Сумщину (t.me/grigorov_oleg)

У домівках вибиті вікна, частково зруйновані покрівлі, також пошкоджено кілька одиниць транспорту. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Григоров подякував екстреним службам за оперативну роботу й повідомила, що триває відновлення та допомога постраждалим мешканцям.

Атака на Суми

Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.

Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
Новини
Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському