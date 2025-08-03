РФ атаковала Сумскую область дронами с боевыми частями: повреждены 16 домов
Сегодня российские войска снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Сумщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
Под атаку попало село в Путивльской громаде, сообщили местные власти.
По предварительным данным, оккупанты применили беспилотник, снаряженный боевыми частями - вероятно, с двумя ракетами.
В результате удара повреждены по меньшей мере 16 частных домов.
В домах выбиты окна, частично разрушены кровли, также повреждены несколько единиц транспорта. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Григоров поблагодарил экстренные службы за оперативную работу и сообщила, что продолжается восстановление и помощь пострадавшим жителям.
Атака на Сумы
Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.
Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.