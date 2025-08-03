РФ атаковала Сумскую область дронами с боевыми частями: повреждены 16 домов

Сегодня российские войска снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Сумщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

Под атаку попало село в Путивльской громаде, сообщили местные власти. По предварительным данным, оккупанты применили беспилотник, снаряженный боевыми частями - вероятно, с двумя ракетами. В результате удара повреждены по меньшей мере 16 частных домов. Фото: Атака РФ на Сумщину (t.me/grigorov_oleg) В домах выбиты окна, частично разрушены кровли, также повреждены несколько единиц транспорта. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Григоров поблагодарил экстренные службы за оперативную работу и сообщила, что продолжается восстановление и помощь пострадавшим жителям.