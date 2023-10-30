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РФ, ймовірно, атакувала судноремонтний завод під Одесою трьома ракетами "Іскандер-М", - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська сьогодні вранці атакували судноремонтний завод в Одеській області, ймовірно, трьома ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - сказала Гуменюк.

За її словами, внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Пошкоджено також техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства.

"Ми говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону", - зазначила речниця.

Удар РФ по судноремонтному заводу під Одесою

Російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області.

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

 

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