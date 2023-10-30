Росіяни атакували судноремонтний завод в Одеській області: є руйнування та поранені

Російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та двоє постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - повідомив Кіпер.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Окрім того, постраждали двоє людей. Чоловіка та жінку у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Обстріл Одеси та області

В Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допустив, що, імовірно, ворог застосував балістику.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували 12-ма ударними БПЛА типу "Шахед" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Всі ворожі цілі збили сили ППО.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.