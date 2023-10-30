RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ, вероятно, атаковала судоремонтный завод под Одессой тремя ракетами "Искандер-М", - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска сегодня утром атаковали судоремонтный завод в Одесской области, вероятно, тремя ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в результате атаки потерпели разрушения административное здание на территории завода. Повреждена, в том числе, техника специализированная в соответствии с профилем предприятия.

"Мы говорим о том, что врагу не дает покоя активность приморского региона", - отметила спикер.

Удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой

Российские войска утром 30 октября нанести ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Также в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаракетна атакаВойна России против Украиныракетный удар