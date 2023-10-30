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Удар по судноремонтному заводу під Одесою: кількість постраждалих зросла (фото наслідків)

Одеська область, Понеділок 30 жовтня 2023 12:48
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Удар по судноремонтному заводу під Одесою: кількість постраждалих зросла (фото наслідків) Фото: наслідки удару РФ по судноремонтному заводу під Одесою (od.gp.gov.ua/ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по судноремонтному заводу в Одеській області зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як повідомили в прокуратурі, внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів.

Фото: наслідки удару РФ по судноремонтному заводу під Одесою (od.gp.gov.ua/ua)

Удар РФ по судноремонтному заводу під Одесою

Російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

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