Главная » Бизнес » Экономика

РФ атаковала сортировочное депо и отделение "Новой почты" на Черниговщине (фото)

Четверг 16 октября 2025 14:56
РФ атаковала сортировочное депо и отделение "Новой почты" на Черниговщине (фото) Фото: РФ атаковала сортировочное депо и отделение "Новой почты" (t.me/novapostcorp)
Автор: Константин Широкун

Российские войска поздно вечером 15 октября атаковали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине Черниговской области. В результате удара никто из работников не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новой почты".

"В результате вражеских ударов по Черниговщине вечером 15 октября было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение Новой почты в Нежине. Никто из работников не пострадал", - сообщили в "Новой почте".

Отмечается, что посылки, которые были в отделении, уцелели. Грузы, которые на момент удара были в депо, частично сгорели. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после ликвидации последствий пожара.

На месте работают представители экстренных служб. Сейчас идет разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению.

"Новая почта" компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали по возмещению и другую необходимую информацию", - добавили в компании.

Удары РФ по "Новой почте"

Напомним, что в результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 28 августа под удар попало сортировочное депо "Новой почты". Трое работников компании получили ранения.

Кроме того, российские войска днем 29 августа нанесли удар дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске Донецкой области. Погиб один человек, также есть пострадавшая.

Также сообщалось, что 5 октября, российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате удара повреждено отделение "Новой почты".

