РФ атаковала сортировочное депо и отделение "Новой почты" на Черниговщине (фото)

Российские войска поздно вечером 15 октября атаковали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине Черниговской области. В результате удара никто из работников не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новой почты".

"В результате вражеских ударов по Черниговщине вечером 15 октября было повреждено сортировочное депо и грузовое отделение Новой почты в Нежине. Никто из работников не пострадал", - сообщили в "Новой почте".

Отмечается, что посылки, которые были в отделении, уцелели. Грузы, которые на момент удара были в депо, частично сгорели. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после ликвидации последствий пожара.

На месте работают представители экстренных служб. Сейчас идет разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению.

"Новая почта" компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали по возмещению и другую необходимую информацию", - добавили в компании.