РФ атакувала склади "Фори" та Yves Roсher на Київщині

Окупанти на Київщині свідомо поцілили у приміщення складів "Фори" та Yves Roсher. Є значні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви бренду косметики Yves Roсher Ukraine у Facebook та мережі продовольчо-промислових супермаркетів "Фора" у Facebook.
Наразі відомо, що пошкоджено склад "Фори" у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.
У компанії зазначили, що найважливішим є те, що не постраждали люди. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру.
Цей склад почав працювати лише минулого тижня, після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру "Фори".
У компанії пообіцяли перебудувати маршрути та знайти рішення, щоб споживач зміг купити улюблені продукти. Попри все "Фора" продовжує працювати.
Бренд зробив заяву, що унаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція, було суттєво пошкоджено.
Наразі компанія тимчасово припиняє приймати онлайн-замовлення та працює над відновленням.
Також в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацію з вже оформленими замовленнями. Про статус проінформують після оцінки наслідків пошкодження складу.
Ще вони зазначили: бутіки бренду продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений.
Раніше РБК-Україна писало, що через російський обстріл в ніч на 5 серпня були пошкоджені чотири розподільчі центри Fozzy Group. Через ускладнення в логістиці у супермаркетах може виникнути дефіцит окремих товарів.
Також повідомлялося, що 18 серпня підприємство "Київгума" тимчасово призупинило виробничі процеси у цілях безпеки. Це сталося після масованої атаки РФ по ньому.
Крім того, автоматизований складський комплекс Rozetka у Броварах був зруйнований російським ударом 5 серпня. Через це почалася оптимізація штату.