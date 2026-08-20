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РФ атаковала склады "Форы" и Yves Roсher в Киевской области

16:27 20.08.2026 Чт
2 мин
Логистические центры брендов получили существенные повреждения
aimg Елена Бджола
Фото: поврежденный обстрелами РФ склад "Форы" в Киевской области (instagram.com_fora.market)

Оккупанты на Киевщине сознательно обстреляли помещения складов "Форы" и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления бренда косметики Yves Roсher Ukraine в Facebook и сети продовольственно-промышленных супермаркетов "Фора" в Facebook.

Россия била по составу "Форы"

Пока известно, что поврежден склад "Форы" в Мартусовке на Киевщине. Там хранилась фрешевая продукция.

В компании отметили, что важнейшим является то, что не пострадали люди. Команда заблаговременно вывела работников из распределительного центра.

Этот склад начал работать только на прошлой неделе, после предварительной атаки на логистическую инфраструктуру "Форы".

В компании пообещали перестроить маршруты и найти решение, чтобы потребитель смог купить любимые продукты. Несмотря на все произошедшее, "Фора" продолжает работать.

Yves Roсher не принимает онлайн-заказ

Бренд сделал заявление, что в результате массированной атаки России склад, где хранится продукция, был существенно поврежден.

В настоящее время компания временно прекращает принимать онлайн-заказы и работает над восстановлением.

Также в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацию с уже оформленными заказами. О статусе проинформируют после оценки последствий повреждения состава.

Еще они отметили: бутики бренда продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за российских обстрелов в ночь на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group. Из-за осложнений в логистике в супермаркетах может возникнуть дефицит отдельных товаров.

Также сообщалось, что 18 августа предприятие "Київгума" временно приостановило производственные процессы в целях безопасности. Это произошло после массированной атаки РФ по нему.

Кроме того, автоматизированный складской комплекс Rozetka в Броварах разрушен российским ударом 5 августа. Из-за этого началась оптимизация штата.

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