РФ атакувала Шосткинську громаду Сумщини: є поранені, перебої зі світлом та зв'язком

Удари росіян по Україні 26 серпня

Російські війська сьогодні вночі, 26 серпня, дронами атакували ряд регіонів України, переважно на півночі та сході. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по території України 59 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Так, в ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Окрім того, зранку росіяни ударними безпілотниками атакували Дніпропетровську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.