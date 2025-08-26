РФ атаковала Шосткинскую громаду Сумщины: есть раненые, перебои со светом и связью

Удары россиян по Украине 26 августа

Российские войска сегодня ночью, 26 августа, дронами атаковали ряд регионов Украины, преимущественно на севере и востоке. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по территории Украины 59 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Так, в ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Кроме того, утром россияне ударными беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела возник пожар. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль.